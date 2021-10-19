بإطلالة جريئة.. فاطمة ناصر تتألق بالأسود في خامس أيام الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

طلت الفنانة فاطمة ناصر على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت فستان قصير باللون الأسود مزينا بالتطريزات عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الفضي.

واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.