مهرجان الجونة..صبا مبارك بإطلالة مختلفة في سادس أيام الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

طلت الفنانة صبا مبارك السجادة الحمراء في فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت بلوزة متعدد الألوان مع جيب قصير باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللوني الأبيض والأسود.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.