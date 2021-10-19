مُجهدة للعين وقديمة.. أسوأ إطلالات النجمات في خامس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

حرصت نجمات الفن أثناء حضورهن اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، على ارتداء أجمل التصاميم على السجادة الحمراء، ولكن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات، وفقا لما ذكرته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحاتها لـ"لمصراوي".

إلهام شاهين:

ذكرت مصممة الأزياء إن إطلالة الفنانة إلهام شاهين تصلح للتسوق وليست على السجادة الحمراء، وذلك لأن الفستان غير مناسب لقوامها، بالإضافة إلى أن خامة وألوان الفستان قديمة جدا والحقيبة ليس لها علاقة بالإطلالة.

سمية الخشاب:

جاء فستان الفنانة سمية الخشاب قديم جدا، والكورساج بارز منطقة البطن، كما أن التنسيق مع الفستان ليس جيد.

زوجة أحمد الفيشاوي:

واعتمدت ندى كامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، بدلة من موضة السبعينيات باللون الزيتي، ولكنها كانت غير مناسبة لقوامها وواسعة وغير منضبطة علة الجسم، ومع خامة الستان منحها مظهرا سيئا لا يليق بالريد كاربت.

ملك بدوي:

طلت الفنانة ملك بدوي بإطلاله سيئة ومجهدة للعين، وارتداء الحذاء باللون الأزرق نفس لون الفستان جعل إطلالتها مملة.

مريم الخشت:

أما إطلالة الفنانة مريم الخشت كانت أكثر من عادية، وتُكمن المشكلة في أن خصر الفستان للجيب واسع ما أدى إلى تساقط الجيب.