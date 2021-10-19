"مستر كاريزما".. خالد النبوي يخطف الاضواء بإطلالته في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تألق الفنان المصري العالمي خالد النبوي، على السجادة الحمراء، للمرة الأولى في اليوم الخامس في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهر النبوي بإطلالة كلاسيكية أنيقة مرتديا بليزر باللون الرصاصي الغامق، وبنطلون باللون الأسود، وتيشرت بنفس لون البنطلون.

ومن بين تلك هذه التعليقات قالت نور الحسين "ممثل راقي ومحترم" بينما قالت أميرة الهادي "جينتل مان"

وعلقت ميرو قائلة "كينج التمثيل" وقال أحمد "نمبر وان بجد".

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.