بدلة ستان و"كابل جريء".. 5 إطلالات أثارت الجدل في خامس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

ما بين التميز والاختلاف، خطفت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، الأنظار.

وهناك بعض الإطلالات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نرصدها لكم على النحو التالي.

-المخرج هادي الباجوري

لفت المخرج هادي الباجوري الأنظار خلال مشاركته على السجادة الحمراء، وأصبح حديث السوشيال ميديا، بعد أن ظهر مرتديًا بدلة باللون الأزرق الفاتح "البيبي بلو"، منسقًا معها قميص أبيض، وحزام عريض من نفس خامة البدلة "القماش الستان" بمزيج من اللوني البيبي بلو والكحلي، ونسق معه حذاء رياضي باللون الأبيض.

-أحمد الفيشاوي وزوجته

وعادة ما يصحب ظهور الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل، على السجادة الحمراء، حالة من الجدل على السوشيال ميديا، حيث اعتاد الظهور وهو يقبلها، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورهما معًا.

وظهر الفيشاوي ببدلة باللون الكحلي مخططة بالطول باللون الأبيض، وفيست بنفس لون البليزر، ونسق مع الإطلالة نظارة شمسية باللون الأسود دائرية الشكل.

وتألقت زوجته ببدلة من الستان الناعم باللون الأخضر الغامق، وتوب باللون الأسود مزين بالجوبير، وكلاتش باللون الذهبي، كما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والأقراط الذهبية الطويلة.

-خالد أنور

وخطف الفنان الشاب أحمد أنور الأنظار إليه، بعد أن ظهر بإطلالة مثيرة للجدل، ببدلة من دون قميص أسفل الجاكيت، على غرار الفنانة صبا مبارك التي أثارت جدلًا كبيرًا في الأيام الماضية.

وظهر خالد مرتديًا بدلة باللون الأف وايت، من دون قميص، ليظهر مكشوف الصدر، ونسق معها بنطلون وحذاء بنفس اللون، وارتدى إكسسورات مكونة من سلسلة ونظارة شمسية بعدسات حمراء اللون.

-مايان السيد

إطلالات الفنانة الشابة مايان السيد على السجادة الحمراء جعلتها حديث السوشيال ميدي، فاعتادت جذب الأنظار إليها.

وارتدت مايان فستان قصير باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.