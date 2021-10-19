من هي ملكة الريد كاربت في اليوم الخامس لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

واصلت نجمات السينما والدراما المصرية خطف الأنظار في اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي، سواء بتصميمات الفساتين الغريبة أو البسيطة أو الجريئة، وبين هذه الإطلالات، واحدة خطفت قلوب الجماهير لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت"،في اليوم الخامس للمهرجان.

وقالت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة مايان السيد تستحق هذا اللقب خلال اليوم الخامس من المهرجان.

وأوضحت زينب لـ"الخليج 365"، أن "مايان" ظهرت بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وتألقت بفستان أسود كلاسيكي يتميز بالجاذبية والذوق الرفيع مكون من كروب توب باللون الأسود وجيب أسود high waisted

واعتمدت مايان مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

وتابعت: تصميم الفستان كان مميزا وجعلها تبدو كأميرات ديزني ورغم بساطة إطلالتها فإن ضحكتها وحضورها جذب الأنظار إليها.

وقالت مصممة الأزياء أن التصميمات الكلاسيكية والشعر الويفي المنسدل تسيطر على دور الأزياء العالمية 2021/2022