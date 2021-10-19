إطلالات الجونة: بسنت شوقي ساحرة.. ومايان السيد تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت النجمات على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بإطلالات خطفت الأنظار وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا نقدم لكم التقرير التالي إطلالات اليوم الخامس التي تميزت بالتنوع والأناقة والجاذبية وحتى الإثارة والغرابة.

- ياسمين رئيس:

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بإطلالة جذابة، فارتدت جاكيت قصير باللون الأبيض مزود بأكمام، ونسقت أسفله توب وبنطلون فضفاض بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي.

- مايان السيد:

ارتدت الفنانة مايان السيد فستانا قصيرا باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

- يسرا:

وتألقت الفنانة يسرا بفستان باللون الأبيض اللامع، مزين بفتافيت السكر، مزود باكستنشن، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً ترابياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

- شيرين رضا:

كما تألقت الفنانة شيرين رضا بفستان قصير جريء أسود، بقصة الشراشيب من عند الصدر وفتحة كبيرة، وفتحة ظهر، ونسقت معه صندل باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

- بسنت شوقي:

وطلت الفنانة بسنت شوقي بفستان سك أسود مزين بخطوط فضي لامعة وبقصة ميرميد، وفتحة صدر على شكل حرف V، بأكمام وفتحة ساق طويلة، وانتعلت صندلا باللون الفضي اللامع، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- سمية الخشاب:

وارتدت الفنانة سمية الخشاب فستانا طويلا باللون الفوشيا كت، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر مرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة وأسورة.

- منى زكي:

وظهرت الفنانة منى زكي بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستان طويل كت باللون الأسود، مزود بحزام عند منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.