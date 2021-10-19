تحذير عاجل للأمهات.. المصاصة الملونة والمشروبات الجاهزة خطر يهدد صحة طفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

يتشوق الأطفال إلى الحلوى بشكل كبير، خاصة الملونة التي تجذب انتباههم دائما، وعلى رأسها «المصاصات»، التي أصبحت بمثابة روتينًا يوميًا عند الأطفال، ويشترونها قبل ذهابهم إلى المدرسة، ما يزيد من قلق الأمهات، نظرًا لخطورة هذه الحلوى وأضراراها المتعددة، التي يوضحها «هن» وفقًا لأطباء في تخصصات الباطنة، الأطفال، الأسنان.

أضرار الإفراط في تناول الحلوى

يقول الدكتور أيمن الشاذلي استشاري الأمراض الباطنية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السكر، في حالة إكثار الطفل من تناول الحلوى مجهولة المصدر، قد تسبب له أضرارًا صحية بالغة، تتمثل في التالي:

- ارتفاع السكر فى الدم.

- فرط حركة الطفل.

- الإعياء.

- الفشل الكلوي.

- السرطان.

تحذير من الحلوى بالصبغات المجهولة

يوضح «الشاذلي»، أن صبغات الحلوى المستخدمة في الصناعة تنقسم إلى نوعين، الأول: ألوان طبيعية، تستخدم تحت إشراف وتدقيق من الجهات المسؤولة، ولا تسبب ضررًا للطفل، أما النوع الثانى: صبغات مجهولة المصدر، عبارة عن مواد كيميائية تصنع بعيدًا عن أعين الرقابة، تكون بمثابة سمومًا قاتلة.

المصاصات الملونة تسبب تسوس الأسنان

تشير الدكتورة نوال أحمد طبيبة الأسنان، إلى أن أكثر الأطفال يفتقدن العناية بأسنانهم، مع إفراطهم في تناول الحلوى المختلفة، ما يجعل أسنانهم أكثر عرضة للتسوس، وتكثر تلك الحالات على عيادات الأسنان، متابعة بأن الحلوى مجهولة المصدر قد تحمل أنواعًا من البكتيريا الضارة، التي تظل بالفم، وبالتالي تسبب أضرارًا قد تظهر بشكل تجويفًا في الضروس، مما يؤدى إلى «خلع الأسنان».

مشروبات وأطعمة تصيب الأطفال بأمراض مزمنة

يصطحب الأطفال في رحلتهم اليومية إلى المدرسة، أصنافا من الحلوى والمأكولات الضارة، تتمثل في: رقائق البطاطس الشيبسي، المقرمشات المعلبة، المياه الغازية، وبعض المشروبات الجاهزة، التي تسبب أمراضًا مزمنة للجهاز الهضمي، تضر بالكلى والقلب، ويلزم الحد من تناولها بشكل جاد، حسبما أكد الدكتور محمد حسين استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة.

ونظًرا لاحتواء الحلوى المصنعة على مواد مسرطنة ومؤكسدة، شدد استشاري الأطفال على الأمهات بالحد من تناولها، وضرروة استبدالها لأطفالهن بالخضروات والفاكهة والبروتينات، للحصول على ما يلزم من معادن وفيتامينات، مشيرًا إلى أنه يمكن للأمهات صناعة تلك الحلوى بالمنزل، بمواد طبيعية وصحية حفاظًا على سلامة الطفل.