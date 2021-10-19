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10 وقفات لا تنسى لـ مايان السيد في الجونة.. شقاوة ودلع وجنان

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مايان السيد

على مدار 5 أيام، هي فترة تواجد الفنانة الشابة مايان السيد في مهرجان الجونة السينمائي الدولي لعام 2021، كانت تخطف الأنظار إليها، ليس بسبب الفساتين فقط، إنما لوقفاتها المميزة والشكل الذي تأخذه أمام الكاميرات، لتتصدر التريند، ويمنحها الجمهور لقب «القطة»، نظرا لأنها تقف بخفة وشقاوة مميزة أمام عدسات الكاميرات، فيما يلي أبرز وقفات مايان السيد أمام الكاميرات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.

قبلات مايان السيد

كانت القبلة أكثر ما يميز وقفات الفنانة مايان السيد، على الريد كاربت، إذ اعتادت كل يوم، تكرار إرسال القبلات للجمهور والمتفرجين خلف الكاميرات، خلال فاعليات مهرجان الجونة.

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وقفات مجنونة لـ مايان السيد

الضحك والسعادة كانت ظاهرة بشدة على مايان السيد، فحضور مهرجان الجونة، كان حلما بالنسبة، وتحقق أخيرا بحضور الدورة الحالية، إذ حرصت مايان السيد على التواجد دوما تحت الأضواء وأمام الكاميرات، وسجلت وقفاتها المجنونة حضورا مميزا لأول مرة تشارك فيها.

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مايان في ثوب مالين مونرو

كان حضور العرض الخاص لفيلم «قمر 14»، ليلة أمس، ختام مشاركتها في الجونة، إذ حرصت مايان على أن تكون إطلالتها مميزة، فظهرت بإطلالة من الستينيات، عبارة عن فستان أسود قصير منفوش، وأضافت إليه العصرية بكشف بطنها، وصففت شعرها بتسريحة من الخمسينيات، وروج أحمر قوي، مع آي لاينر عريض، ما جعل الجمهور يشببها بالنجمة العالمية مارلين مونرو، وأكملت اللوك المميز بوقفات تشببها على الريد كاربت.

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غياب مايان السيد عن حفل الختام

أعلنت الفنانة مايان السيد، صباح اليوم، مغادرتها مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ما يعني عدم مشاركتها في حفل الختام، إذ قالت إن ذلك بسبب ظروف دراستها التي بدأت، وتمنت لو كان بإمكانها إكمال فاعليات المهرجان، وهو ما سيفتقده جمهور النجمة الصاعدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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