إطلالات بنات النجوم في مهرجان الجونة.. نادية السقا وبنت روجينا تخطفان الأنظار

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألق لافت لأبناء النجوم في مهرجان الجونة السينمائي، خلال دورته الخامسة، حيث حرص بعض الفنانين على أصطحاب بناتهم معهم خلال فعاليات المهرجان، ليخطفوا الأنظار بإطلالاتهن المختلفة، التي يستعرضها «هن» في التقرير التالي.

إطلالات أبناء النجوم في مهرجان الجونة السينمائي

نادية السقا بالأسود

ظهرت ابنة الفنان أحمد السقا، ليلة أمس، بهوت شورت من اللون الأسود من الجلد، وبلوزة باللون الأبيض، مع الاعتماد على تسريحة الشعر المنسدل.

ابنة روجينا تخطف الأنظار

شخدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة، أول ظهور لـ«مايا» ابنة الفنانة روجينا، إذ خطفت الأضواء بمجرد إطلالها بصحبة والدتها على الريد كاربت، حيث ارتدت فستان أسود قصير، يشبه «أميرات ديزني»، من خامة القطيفة مرصع بقطع من الماس، نسقت معه أقراط بسيطة.

الظهور الأول لابنة إنجي علي

ظهرت ابنة الإعلامية إنجي علي، لأول مرة، في مهرجان الجونة السينمائي، مرتدية فستان أبيض قصير أوف شولدر، ونشرت «إنجي» صورتهما معا، عبر صفحتها على «إنستجرام»: «الليلة كانت مختلفة بسببك أنتي».

ابنة الفنان أشرف عبد الباقي

خطفت ابنة الفنان أشرف عبد الباقي، الأنظار إليها، أثناء حضور مهرجان الجونة السينمائي، إذ يعتبر هذا أول ظهور علني لها، حيث ارتدت فستان أصفر طويل لامع، مع جاكيت قصير باللون الأبيض، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة لشعرها الكيرلي، وتزينت بمكياج أظهر ملامح وجهها.

بنات أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، وشقيقتها ليلى أحمد زاهر، في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت كل منهما بفساتين من توقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، ومكياج نهى عبد العزيز.

أميرة أديب بفستان طويل

ظهرت ابنة الفنانة منال سلامة، في مهرجان الجونة السينمائي، مرتدية فستان أسود طويل معتمدة على مكياج سموكي.

مهرجان الجونة السينمائي

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، منذ عدة أيام، وتعرض فعاليات المهرجان عبر قناة ON، ويشارك فيه عددا كبيرا من النجوم منهم: الفنانة يسرا، أروى جودة، ليلى علوي، هنا شيحة، وهالة صدقي، منة شلبي، بسنت شوقي، مايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين.