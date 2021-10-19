للرجال فوق الـ50.. 9 نصائح صحية «هترجعك شباب»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعاني بعض الرجال من سن اليأس مثل السيدات، لكن بسبب الهرمونات تكون تلك العلامات أكثر وضوحا عند النساء، في حين يشعر الرجال بقليل من الإحباط، ورغم تلك الحسابات والمعادلات الطبيعية، يعتبر سن الـ50، من المراحل العمرية المثالية للعيش بصحة جيدة، والتمتع ببعض النشاطات الحياتية.

وقدم موقع «شبكة الصحة الأمريكية»، عددا من النصائح للرجال فوق سن الخمسين، تساعدهم على التمتع بصحة جيدة، فإن كان جِدًّا يمكنه مواكبة نشاط الصغار قدر الإمكان، دون الشكوى من ضعف الصحة، ويتأهل لسن التقاعد دون مشاكل صحية تمنعه من التمتع بهذه الفترة على النحو الأمثل بعد التخلص من ضغوط العمل النفسية والجسدية والتفرغ لحياته الشخصية.

نصائح للرجال فوق الـ50 للبقاء بصحة جيدة

- حافظ على لياقتك.

- ممارسة القليل من التمارين الرياضية كل أسبوع، يمكنك من أن تقطع شوطًا طويلاً للبقاء بصحة جيدة.

- تناول طعامًا صحيًا.

- اصنع نصف طبقك من الفاكهة والخضروات.

- راجع طبيبك، بكل مشاكلك الصحية.

- تأكد من إجراء الفحوصات واللقطات التي تحتاجها للبقاء بصحة جيدة، فالصحة الجيدة تستحق العناء.

- كن استباقيًا بشأن صحتك.

- الرعاية الوقائية مهمة للصحة العامة.

- تأكد من حصولك على اللياقة البدنية كل سنة.

فحوصات طبية للعناية بالرجال فوق سن الـ50

أثناء وجودك لدى الطبيب الخاص بك، تحدث معه حول فحوصات الرعاية الصحية، التي قد تكون أفضل بالنسبة لك، منها:

- ضرورة إجراء فحص ضغط الدم.

- ضرورة عمل فحص السرطان.

- إجراء فحص الكوليسترول الدوري.

- إجراء فحص مرض السكري.

- فحص العافية (وهو فحص شامل للصحة).

- يجب عمل خطة فحص شخصية بناءً على صحتك الحالية، وعوامل الخطر المحتملة (الإصابة بالقلب على سبيل المثال)، إذ يمكن أن يساعد هذا الأمر في التعرف على المشكلات الصحية مبكرًا، عندما يكون من السهل التعامل معها.