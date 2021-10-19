عمرها 59 عاما وجدة لفتاتين.. أسرار في حياة أماني ربيع بطلة «مستر أولمبيا»

القاهرة - سمر حسين - ماما

رغم تقدمها في السن، وأنها جدة لطفلتين، تحمل على عاتقها مسؤوليات كثيرة، بالإضافة إلى نظرة المجتمع للسيدات في مثل عمرها، إلا أن كل هذه الظروف، لم تقف عائقا أمام أماني ربيع، لتحقيق حلما سعت إليه، وعانت مشقة صعود أول درجاته، في لعبة صعبة قد لا يقوى عليها الرجال، لتصل صاحبة الـ59 عاما، إلى منصة التتويج بذهبية مستر أولمبيا للمحترفين في لعبة «الباور ليفتنج»، لتصبح أقوى سيدة بالعالم في وزن 67.5 كيلو.

بطلة في الرياضة وفي البيت

رغم انشغال ملايين المصريين، وانبهارهم بما حققته البطلة والجدة أماني ربيع، بدأت تساورهم الاستفسارات ويلعب بهم الفضول، لفهم تركيبة أقوى امرأة في العالم، وكيف وفقت بين طموحاتها الرياضية وحياتها الشخصية ورعاية أولادها، قبل أن تتحدث السيدة الذهبية في برنامج «جروب الماميز»، عن الوجه الإنساني في حياتها: «كنت عايزة أولادي في حته تانية خالص، كنت لازم أهتم بيهم جدا، كنت بسافر معاهم كل السفريات، دخلت في حياتهم وتفاصيلهم».

سعي أماني ربيع، لتحقيق الإنجازات الرياضية غير المسبوقة، لم يغفلها لحظة عن أبنائها الذين ورثوا منها عشق الرياضة: «كانوا هدفي الأول، كنت بنظم وقت أولادي، علشان يعرفوا يوفقوا بين المذاكرة والرياضة، كانوا متفوقين في المجالين، وبالتفاهم بيني وبين أولادي، اقتنعوا بضرورة تنظيم الوقت».

نصائح أماني ربيع للتعامل مع الأبناء

مجموعة من النصائح، قدمتها «أماني» للأمهات، لمساعدتهن على التعامل مع أبنائهن، بدأتها بالتشديد على ضرورة بينهم، والتحدث معهم عن طموحاتهم وأحلامهم، مؤكدة أهمية الاستيقاظ مبكرا، لتسهيل عملية تنظيم الوقت، وهو ما يساعد أيضا الأم، أيضا، على تجهيز الأشياء التي يحتاج إليها الأبناء، وضرورة الابتعاد عن استخدام العنف في التعامل مع الأبناء، وعدم إجبارهم على ممارسة الرياضة.

معلومات عن أماني ربيع

- تبلغ من العمر 59 عامًا.

- تمارس لعبة الباورليفتنج، إحدى ألعاب القوة البدنية الصعبة.

- حصدت 40 ميدالية ذهبية على مستوى منافسات الجمهورية و7 ميداليات ذهبية على مستوى البطولات العربية.

- جدة لحفيدتين، أكبرهما عمرها 3 سنوات، والأخرى عمرها 3 شهور فقط.

- تسعى لتحقيق المزيد من الميداليات، ولا تخشى منافسة البطلات الأصغر سنا، بل تتغلب عليهن بإرادة جبارة.

- ستشارك قريبا ببطولة العالم في البرتغال.