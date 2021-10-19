علامات التسنين عند الأطفال.. أبرزها العض وتقلب المزاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبدأ التسنين عند معظم الأطفال، بين عمر 6 أشهر إلى 12 شهرًا، لكن هناك اختلافات لدى بعض الأطفال دونا عن غيرهم، إذ لا تظهر على نسبة منهم أي أسنان في عمر السنة، ومع ذلك توجد بعض علامات التسنين عند الأطفال يمكن ملاحظاتها بوضوح.

علامات التسنين عند الأطفال، وطرق تخفيف آلامها، وخطوات الاعتناء بأسنان الطفل الجديدة، استعرضها موقع «Mayo Clinic»، ونقدمها بالتفصيل في السطور التالية.

علامات التسنين عند الأطفال

- سيلان اللعاب المفرط.

- عض الأجسام.

- قرح اللثة وآلامها.

- زيادة بسيطة في درجة الحرارة.

- يظهر عند بعض الأطفال خلال مرحلة التسنين الإصابة بالحمى والإسهال.

- يصبح الطفل مضطرب المزاج وكثير البكاء.

- يواجه صعوبة في النوم.

- لا يرغب في تناول الطعام.

طرق تخفيف آلام التسنين

في الأغلب يبدأ الشعور بآلام التسنين من عمر 4 أشهر، ولتخفيف هذه الآلام يمكن الحرص على:

- تدليك الأجزاء المؤلمة من لثة الطفل، بإصبع اليد بلطف، بعد غسل اليدين.

- إعطاء الطفل اللعبة المطاطية أو البلاستيكية المخصصة للتسنين، ليعض عليها، مما يخفف آلام اللثة.

- تجنب الأدوية التي تستخدم موضوعيا على اللثة، مثل الجيل المخدر لأعراضه الجانبية.

كيفية الاعتناء بأسنان الطفل الجديدة

- الاستعانة بقطعة قماش ناعمة ونظيفة، وتمريرها على لثة الطفل بمعدل مرتين في اليوم، إحداهما بعد الرضاعة الصباحية، والأخرى قبل النوم.

- تنظيف الأسنان جيدا، لمنع تراكم بقايا الطعام والبكتيريا في فم الطفل.

- عند ظهور الأسنان الأولى للطفل، يفضل الاستعانة بفرشاة أسنان صغيرة ناعمة، لتنظيف الأسنان مرتين في اليوم، ما يساعد الطفل على تعلم البصق في مراحلة العمرية المبكرة.

- استخدام قطعة من معجون أسنان بالفلورايد، لا تتعدى حجم حبة الأرز، ثم الانتقال إلى قطعة بحجم حبة البازلاء، مع اقتراب الطفل من عمر سنتين إلى 3 سنوات.

- التركيز على إجراء فحوصات الأسنان المنتظمة، وينصح بأن تكون أول زيارة للطبيب لفحص أسنان الطفل بالتزامن مع عيد ميلاده الأول أو قرب حلوله، بحسب توصيات الجمعية الأمريكية لطب الأسنان والأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال.

- تساعد العناية بصورة منتظمة بالأسنان في مرحلة الطفولة، على المحافظة على صحة الأسنان واللثة مدى الحياة.