طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المسقعة باللحمة المفرومة، من الأكلات الشعبية التي يعشقها الملايين، بسبب مذاقها الرائع ومكوناتها المغذية، وتوجد طرق مختلفة لتقديم المسقعة، للحصول على طعم مختلف يجذب الكبار والصغار، ويحرك شهيتهم لتناولها دون تردد.

ويستعرض «هن»، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، كما قدمتها نجلاء الشرشابى، عبر برنامجها «على قد الإيد» المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

مكونات المسقعة باللحمة المفرومة

شرائح باذنجان رومي مقلي حلقات.

فلفل أخضر رومي مقلي.

فلفل حار.

زيت.

بهارات.

عصير طماطم.

بصل.

ثوم.

صلصة طماطم.

لحمة مفرومة.

فلفل أسود.

ملح.

حلقات بطاطس.

خطوات تحضير المسقعة باللحمة المفرومة

- يشوح البصل في الزيت على النار، ثم توضع اللحمة المفرومة.

- إضافة البهارات والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار وتقلب.

- إضافة الثوم وعصير وصلصة الطماطم، وتقلب مرة أخرى.

- ترص شرائح الباذنجان في بايركس، ومعها الفلفل الرومي والبطاطس المحمرة.

- يصب خليط اللحمة في البايركس على الخضار، ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج، ويقدم.

طريقة عمل المسقعة السادة

لا تقتصر طرق عمل المسقعة على إضافة اللحمة المفرومة، ونقدم لكِ طريقة عمل المسقعة السادة، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» على شاشة «سي بي سي سفرة».

مكونات المسقعة السادة

باذنجان رومي.

فلفل رومي.

عصير طماطم.

ثوم مفروم.

خل.

طماطم مبشورة.

سكر.

ملح.

فلفل.

كمون.

زيت

خطوات تحضير المسقعة السادة

- قلي الباذنجان والفلفل في الزيت، ويصفوا.

- تشويح الثوم على النار، ثم إضافة الطماطم والخل والملح والفلفل والكمون وعصير الطماطم، ثم الباذنجان والفلفل.

طريقة عمل مسقعة دايت

نقدم لكِ طريقة عمل مسقعة دايت، على طريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج «حلو وحادق»، على قناة «سي بي سي سفرة».

مكونات المسقعة الدايت

شرائح باذنجان مشوية.

شرائح طماطم.

شرائح فلفل أخضر.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصل.

صلصة طماطم.

2 كوب طماطم معصورة.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة خل.

ملح.

فلفل.

بودرة قرفة.

بهارات مشكلة.

زيت ذرة.

زبيب.

بقدونس مفروم.

خطوات تحضير المسقعة الدايت

- وضع اللحمة في وعاء على النار، مع ملح وفلفل وبصل.

- إضافة الصلصة وعصير الطماطم والعسل والخل والبهارات والقرفة.

- دهن وعاء الفرن بزيت ذرة، ثم إضافة طبقة من الباذنجان والطماطم.

- إضافة طبقة من اللحمة فوقها، ثم طبقة أخرى من الباذنجان والطماطم والفلفل.

- تدخل الفرن، وتقدم ساخنة بعد تزيينها بالبقدونس والزبيب.