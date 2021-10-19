الامارات | غرف خاصة للبكاء للسيطرة على الكآبة والمتاعب النفسية

شكرا لقرائتكم خبر عن غرف خاصة للبكاء للسيطرة على الكآبة والمتاعب النفسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت في أحد شوارع مدينة مدريد الإسبانية شقة تحتوي على غرف خاصة للبكاء، حيث يهدف المشروع إلى مساعدة الناس للتخلص من الضغوط الاجتماعية اليومية ويشجع على كبح الكآبة والمتاعب النفسية وطلب المساعدة.

وذكر موقع أميركي متخصص بأخبار التسلية أن غرف البكاء تم إعدادها لأن البكاء في الأماكن العامة في إسبانيا يعتبر ممنوعا، ما جعل البعض يفكر بفتح مشاريع تحتوي على غرف بكاء خاصة للتخفيف عن الناس ومعالجة مشاكل الصحة النفسية.

وبحسب المعلومات، فإن اللافتات المعلقة على الغرفة المذكورة تدعو إلى "الدخول والبكاء"، في حين كُتب على إحداها "أنا أيضاً أعاني من القلق"، لمساعدة الأشخاص على إطلاق العنان لحزنهم وبكائهم.

كما يوجد في تلك الغرفة هواتف وقائمة بأسماء أطباء نفسيين، يمكن للأشخاص الموجودين في الغرفة الاتّصال بهم والحديث معهم إذا شعروا بالكآبة والإحباط.

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