بدون ميكروويف وفرن.. حيلة بسيطة لتسخين البيتزا الباردة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

هناك أنواعًا معينة من الطعام لا يجب تسخينها داخل الميكروويف، ومن بين تلك الأطعمة هي البيتزا إذ يفقدها هشاشتها وتركيبتها، ويعمل على احتجاز البخار داخلها، كما أن الفرن لن يعيدها إلى عظمتها السابقة (سيخرج الجبن مقرمشا جدا)، ما يدفع الكثيرون في اليوم التالي إلى رمي المثلثات المتبقية في سلة المهملات.

وتقول طاهية منزلية من نيوجيرسي تدعى تارا إن لديها الطريقة الصحيحة لتسخين البيتزا وإعادة طعمها الأصلي عالي الجودة.

عرضت تارا طريقتها على حسابها على "تيك توك"، ووفقا لها فإن أفضل طريقة لتسخين البيتزا هي وضعها في مقلاة - مع القليل من الماء، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وفي حين أنه من الشائع الاعتقاد بأن الماء سيجعل قاعدة البيتزا إسفنجية، إلا أنه في الحقيقة سيجعل الجبن فوقها لزجا ولذيذا تمامًا مثل اليوم السابق.

كل ما عليك فعله هو وضع مثلث البيتزا في المقلاة على النار، صب القليل من الماء حوله وتغطية المقلاة لمدة دقيقة واحدة.

النتيجة الرائعة التي أظهرتها في مقطع الفيديو الخاص بها تبدو مغرية بالتأكيد، إذ حصل فيديو تارا على 2.6 مليون مشاهدة وأكثر من 150 ألف إعجاب. وكتب أحدهم في التعليقات "اعتراف: أفضل تناولها بهذه الطريقة"، وأضاف آخر: "ما زلت أشعر بالدهشة من كمية الأشياء التي كشفها لي تيك توك أنني أخطأت طوال حياتي".

وأكد شخص آخر: "هذه هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك!" وأضاف آخر: "من الآن فصاعدا لن ألقي أي مثلثات بيتزا متبقية في سلة المهملات".