مفاجأة غير متوقعة وراء تساقط الشعر.. السر في 4 أطعمة ومشروب

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما إن تستيقظ من نومها في الصباح، وتحاول الاستفاقة لتبدأ يومها بنشاط وتفاؤل، تصاب بفاجعة فور النظر إلى وسادتها، حيث تساقط شعرها بصورة ملحوظة، لتعيش يوما مظلما لا تقوى الشمس على إضاءته، يبدأ رأسها يدور يمينا ويسارا، والضيق في صدرها يتكسف دموعا في عينيها، بحثا عن مخرج يبرد غضبها، مع تساؤلات وحيرة لا تتوقف، بحثا عن الأسباب، خاصة أنها لا تعاني من أي أمراض أو مؤثرات خارجية ملموسة.

حيرة تساقط شعر السيدات التي قد تقودهم بقوة نحو حالة اكتئاب حادة، يقطعها تقرير نشره موقع «ميرور» البريطاني، يفيد بأن تساقط الشعر غير المرضي، يكون سببه سوء واضح في النظام الغذائي الذي يتبعه البعض، لافتا إلى مجموعة من الأطعمة، يجب تجنبها حتى تتوقف تلك المعاناة.

مشتقات الألبان

الدهون الموجودة في منتجات الألبان، يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، المسبب لتساقط الشعر، وإذا كان الشخص يعاني من أمراض جلدية مثل: الحكة أو قشور فورة الرأس، يمكن أن تؤدى منتجات الألبان إلى زيادة تساقط الشعر.

السكر

يعد السكر أحد مسببات الرئيسية لتساقط الشعر، ويتسبب في ضعف الدورة الدموية، ما يؤدى إلى توقف التدفق الصحي للدم إلى أعلى الرأس وبصيلات الشعر، وبالتالي يحرمها من الحصول على جميع العناصر التي يحتاج إليها.

السمك

تحتوى أنواع معينة من السمك، كما أوضح الطبيب الأمريكي جورج كانتورك، على مستويات عالية من الزئبق، تؤدى إلى تساقط الشعر، لذا ينصح بتناول قطعة واحدة في الأسبوع.

الكحول

يتسبب تناول المشروبات الكحولية في سقوط الشعر، إذ يؤدى إلى فقدان الشعر الرطوبة، مما يجعله هشا وقابلا للكسر.

الأطعمة الدهنية

الدهون من أكثر العناصر التي تسبب سقوط الشعر، إذ تفرز فروة الرأس الزيت الخاص بها المسمى بالزهم، الذى يحافط على رطوبة ونضارة الشعر، لكن عند تناول الكثير من الدهون، تبدأ فروة الرأس في إفراز المزيد من الدهون أيضا، مما يجعل الشعر يبدو دهنيا وباهتا، ويخل بالتوازن الدقيق لفروة الرأس، ليتسبب في توقف نمو الشعر.