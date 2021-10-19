الامارات | مقتل 3 راقصين إيطاليين في صحراء الرياض بحادث مأساوي

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 راقصين إيطاليين في صحراء الرياض بحادث مأساوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي 3 راقصين إيطاليين بعد تعرضهم لحادث سيارة خلال رحلة في الصحراء بالقرب من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

ووقع حادث السير المأساوي يوم الجمعة الماضية، للسيارة التي كان يستقلها أنطونيو كاجيانيللي، الذي كان يبلغ من العمر 33 عاما، من مقاطعة بارليتا أندريا تراني الإيطالية، وجيامبيرو جياري 32 عاما، من العاصمة الإيطالية روما، ونيكولاس إسبوستو، 28 عاما، من مدينة أجريجنتينو بجزيرة صقلية الإيطالية، حيث اصطدمت سيارتهم مع سيارة ثانية على أحد طرق الصحراء الوعرة.

وكان الراقصون الثلاثة في السعودية مع فرقة مكونة من 10 راقصين، جميعهم إيطاليون، في جولة لافتتاح مسرح جديد، وفي يوم العطلة، قرروا الذهاب في نزهة لاكتشاف صحراء الرياض برفقة مرشدين محليين.

ولأسباب لا تزال قيد التحقيق، تحطمت السيارات التي كانوا يستقلونها في جرف، وتم انتشال جثثهم ونقلها بطائرة مروحية.

وعلى إثر الحادث المأساوي، اتصلت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية بعائلات المتوفين، الذين وصلوا أمس الاثنين إلى السعودية للتعرف على الجثث، التي ينبغي إعادتها إلى إيطاليا في الأيام المقبل

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