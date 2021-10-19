الامارات | "الهيبة" يتصدر الدراما العربية كأول عمل يقدم بنسخة تركية ويصل بوليوود بالهندية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيبة" يتصدر الدراما العربية كأول عمل يقدم بنسخة تركية ويصل بوليوود بالهندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في سابقة تحدث لأول مرة في الدراما العربية، قررت إحدى شركات الإنتاج الفني التركي تقديم نسخة تركية من مسلسل الهيبة، من بطولة الفنان السوري، تيم حسن، والذي سيُعرض الجزء الخامس منه خلال ساعات بأحداث ينتظرها الجمهور بتشوق.

وقالت شركة "القمر" التركية للإنتاج الفني، عبر حسابها على "تويتر"، إنها اشترت حقوق مسلسل "الهيبة" لتقديمه في نسخة تركية، وكتبت في تغريدتها: "تم الإعلان عن أحد مشاريع شركة القمر القادمة، وقد حصلت على حقوق المسلسل التلفزيوني اللبناني الهيبة".

ويبدو أن تقديم المسلسل اللبناني، الهيبة بنسخته التركية ليست الخطوة الأولى، فمن المقرر أن تعرض سلسلة المسلسل قريباً، في النسخة الهندية، بعد أن تم دبلجة حلقاتها إلى اللغة الهندية، لتضيف السلسلة إلى رصيدها نجاحاً إضافياً، بعد ذلك الذي حققته على الشاشات العربية.

وأكدت مصادر مختلفة لوسائل إعلام عربية، أنه حتى الآن تمت دبلجة الموسمين الأول والثاني من المسلسل، على أن يتم استكمال دبلحة بقية المواسم تباعاً، في وقت تقوم القناة الهندية بعرض حلقات المسلسل يومي الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع.

وعن تحويل المسلسل لنسخة تركية، في سابقة تعد الأولى من نوعها، فاشترت الشركة التركية حقوق المسلسل من شركة "الصباح إخوان"، وذلك بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

وعن نجوم تركيا اللذين سيتصدرون المسلسل في نسخته التركية، فرشح بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي النجم التركي، كيفانش تاتليتوغ، بطل المسلسل الشهير الذي فتح الباب لعالم المسلسلات التركية، نور، وكذلك مسلسل "عودة مهند"، لتجسيد دور بطل المسلسل "جبل شيخ الجبل"، والذي يلعب دوره تيم حسن.

ويشهد الموسم الجديد خروج الفنان أويس مخللاتي من المشهد، بعد أن تم الإعلان عن وفاة "صخر" التي طالما ارتدى ثوبها اويس، الذي رحل عن العمل بعد خلافات مع الشركة المنتجة، وكان اويس قد أثار في وقت سابق جدلاً بعد نشره صورة "قبر صخر" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت عدد من المصادر عن تغييرات ستحدث في مسلسل الهيبة بعد انضمام الممثل السوري عبد المنعم عمايري ليكون نداً لشخصية تيم حسن، وهو ما أحدث جدلاً حول طبيعة الدور الذي أطلق عليه لقب "جبل شيخ الجبل". وبحسب المصادر، سيصارع النجم عبد المنعم عمايري، شخصية تيم حسن، ليكتبا معا نهاية قصة "الهيبة" الأخيرة.

ومسلسل الهيبة بدأ انتاجه في 2017 وعرض في الموسم الرمضاني وقتها، بطولة الفنان السوري تيم حسن، والفنانة السورية منى واصف والفنانة اللبنانية كارلا بطرس، والفنانة السورية الصاعدة روزينا لاذقاني والفنان عبده شاهين ومجموعة من النجوم.

وكانت شركة "صباح إخوان" المنتجة للجزء الخامس من مسلسل "الهيبة" طرحت، الشهر الماضي، إعلانه الترويجي، وأكد المنتج صادق صباح لمتابعيه على "تويتر" أن "تيم حسن يختتم "الهيبة" كما لم ترونه من قبل".

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