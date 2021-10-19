7 بدائل للبيض «لو ابنك ما بياكلوش»

القاهرة - سمر حسين - يتجنب الكثير من الأشخاص تناول بعض الأطعمة؛ على الرغم مما تحتويه من معادن وفيتامينات يحتاج إليها الجسم، وذلك إما لحساسية بعض الأجسام من تناول أغذية بعينها أو أن مذاقها غير مستساغ بالنسبة لهم، ومن أبرز هذه الأطعمة «البيض»، لذلك تستعرض «هن» الأغذية البديلة التي تعطي نفس عائده الغذائي.

توضح الدكتورة ليندا جاد الحق، أخصائي التخسيس والتغذية، الأطعمة التي تعطي نفس القيمة الغذائية للبيض وتمثلت فيما يلي:

- اللحمة

- الكبدة

- الدجاج

- السمك

- الجبن الأبيض

- اللبن

- الزبادي

ليندا: يفضل تناول المصادر الحيوانية عن النباتية للحصول على القيمة الغذائية للبيض

وتتابع ليندا بأن البيض من أهم الأغذية التي تحتوي على قدر كبير من البروتينات، ولكن بعض الأشخاص لا يستطيعون تناوله، قد يرجع لتعودهم على تناول أطعمة نباتية فقط، أو يعانون من حساسية البيض، لأنه وفقا للإحصائيات يعد من أكثر الأطعمة التي تسبب حساسية للأطفال، على الرغم من حاجة جسمهم لتناوله بشكل مستمر، لذلك يلزم إعطاء الجسم نفس الفوائد المعدنية التي يحتويها.

ولفتت «ليندا» إلى أن يفضل تعويضه عما يحتويه البيض بتناول مصادر حيوانية كاللحوم عن المصادر النباتية كالفول، والفاصوليا، العدس، البازلاء.

طبيبة التغذية توضح القيمة الغذائية للبيض

ووضحت أخصائي التغذية الفوائد المعدنية التي يحتويها البيض على المحور التالي:

دعم الجهاز المناعي لدى الكبار والصغار.

الحفاظ على أنسجة الجسم من التمزق.

يحتوي على فيتامينات تحافظ على الشعر والبشرة.

وسيلة لحرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

يحد من الإصابة بمرض السكري، أو القلب.

يعزز الجهاز العصبي لدى الإنسان.

يحتوي على فيتامين B يعمل على تقوية الأظافر.

يساعد في تنشيط الذهن.

وشددت «ليندا» على ضرورة تناول البيض أو الأطعمة البديلة له، ليكتسب الجسم القيم الغذائية المهمة، والحد من الإصابة بالأمراض.