الامارات | العطل يضرب خدمة إنستغرام من جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن العطل يضرب خدمة إنستغرام من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقل موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية المشهورة، عن مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام في الولايات المتحدة أنهم يعانون من أعطال في الخدمة.

وبحسب الموقع، فقد ضرب العطل خدمة شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام في حوالي الساعة 23:15 بتوقيت موسكو.

وأضاف الموقع أن معظم المستخدمين عانوا من الأعطال في عمل التطبيق، كما تم رصد أعطال في عمل الموقع عند نشر منشورات إلى جانب مشاكل تقنية أخرى.

وكان تطبيق "إنستغرام" للتواصل المصور، قد أعلن في وقت سابق، اللجوء إلى تقنية "داخلية" جديدة، يمكنها مواجهة الأعطال المفاجئة التي من شأنها أن تؤثر على خدماتها.

وقال موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إن إعلان "إنستغرام" عن التقنية الجديدة جاء عقب أيام من العطل المفاجئ الكبير الذي واجه المنصة لأكثر من 6 ساعات كاملة.

وأوضح "إنستغرام" أن التقنية الجديدة من المنتظر أن تقدم نظام "إشعارات داخلية" يهدف إلى تنبيه المستخدمين إلى وجود مشكلات مؤقتة بالخدمة، مثل الانقطاعات أو المشكلات الفنية الأخرى، كما أن التنبيهات الجديدة ستظهر في سجل نشاط المستخدمين، إلى جانب الإشعارات الأخرى داخل التطبيق.

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