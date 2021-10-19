السياحة الشتوية.. أفضل الوجهات في الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعد الولايات المتحدة الأمريكية يعد مكانا جيدا للسياحة الشتوية؛ حيث إنها تزخر بالعديد من الوجهات السياحية، التي تثير اهتمام السياح خلال فصل الشتاء مثل الينابيع الساخنة ومناطق التزلج على الجليد.

تشتهر ولايتا وايومنج ومونتانا بانتشار المروج والسهول الكبيرة لجبال روكي ماونتن على مساحة كبيرة للغاية، وتستقطب المحمية الطبيعية "يلوستون ناشونال بارك" أعدادا غفيرة من السياح من أجل الاستمتاع بالينابيع الساخنة، كما تضم المناظر الطبيعية هنا مجموعة رائعة من الجبال والأنهار والأودية.

وخلال فصل الشتاء تكشف الطبيعة عن روعتها وجمالها بشكل كامل؛ حيث تسود أجواء الهدوء والعزلة على المناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج، وتزداد أمام السياح مشاهدة حيوانات البيسون والأيائل والذئاب عند الانطلاق في جولات تجول على الثلوج أو السير لمسافات طويلة.

تزلج على الجليد

ويوفر المنتجع السياحي "بيج سكاي ريزورت" للسياح فرصة الاستمتاع بإطلالة 360 درجة على المناظر الطبيعية المحيطة به، والتي تضم واحدة من أهم مناطق التزلج على الجليد، ولا يجب أن يخلو البرنامج السياحي من زيارة المحمية الطبيعية "جراند تيتون ناشونال بارك" القريبة، كما تفتح المحمية الطبيعية " برايس كانيون ناشونال بارك" ومنطقة "زيون" في ولاية يوتا والمحمية الطبيعية "روكي ماونتن ناشونال بارك" في ولاية كولورادو أبوابها أمام السياح طوال العام.

وخلال أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة تتألق مدينة نيويورك بأجوائها الساحرة؛ حيث تظهر الثلوج على واجهات المباني الضخمة، وينعم السياح بتجارب تسوق رائعة خلال موسم الأعياد، ومن أهم المظاهر الاحتفالية بمدينة نيويورك إضاءة شجرة عيد الميلاد الضخمة أمام مركز روكفلر وتزيينها بآلاف اللمبات.

وقد يرغب بعض السياح في تمديد رحلات التسوق في نيويورك لبعض الوقت، وعندئذ يمكنهم الانطلاق مع السكان المحليين في جولات للتزلج في منطقة "نيو إنجلاند"؛ حيث تشتهر البلدة الجبلية التاريخية "ستو" في ولاية فيرمونت بأنها المعقل الرئيسي للتزلج في شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

فلوريدا المشمسة

وتكثر الرحلات السياحية إلى منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية خلال فصل الشتاء؛ حيث تعتبر ولاية فلوريدا من الوجهات السياحية المثالية الشتوية، وتشتهر بأجوائها المشمسة والساطعة خلال الشتاء، بعدما تختفي حرارة الصيف وإزعاج البعوض، كما تنتشر أشجار النخيل على الشواطئ الممتدة بطول 2000 كلم في ولاية فلوريدا.

ويمكن للسياح استكشاف المعالم السياحية الشهيرة من خلال جولة تأجير السيارات سواء كان ذلك في المحمية الطبيعية " إيفرجلادز ناشونال بارك" أو التوجه إلى مدينة أورلاندو وزيارة مدن الملاهي المنتشرة بها، وتحتفل مدينة الملاهي "ديزني وورلد" الشهيرة باليوبيل الذهبي لها من خلال تقديم العديد من العروض الجديدة والفعاليات المثيرة على مدار 18 شهرا.

جزر هاواي

وخلال فصل الشتاء توفر جزر هاواي فرصة رائعة للسياح للاستمتاع برحلة مثالية، سواء كان ذلك من خلال سلاسل الزهور أو ركوب الأمواج أو حتى مشاهدة البراكين، ويمتاز هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ بأجواء مناخية خاصة به.

وتختلف جزر هواوي عن بقية الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الثقافة البولينيزية، علاوة على إمكانية ممارسة رياضة ركوب الأمواج على شاطئ "وايكيكي بيتش" الشهير، ويمكن للسياح من عشاق الطبيعية التجول وسط مناظر الحمم البركانية، التي تشبه سطح القمر أو الانطلاق في جولات بقوارب الكاياك ومشاهدة الغابات المطيرة والشلالات البديعة.

ومن أبرز الرحلات التقليدية في هاواي التنقل بين الجزر المختلفة، مثل ماوي وكواي وأوهايو؛ حيث ينطلق السياح هنا على الطرق الساحلية الخلابة ومشاهدة المناظر الطبيعية الصخرية، ويشتمل البرنامج السياحي أيضا على زيارة المحمية الطبيعية "هاواي فولكانوز ناشونال بارك" وبيرل هاربور.

مسحوق الشمبانيا

وعند زيارة مدينة أسبن في ولاية كولورادو الأمريكية في الفترة بين نهاية نوفمبر ومنتصف أبريل يمكن للسياح تجربة أجواء مسحوق الثلج المثالية، فبفضل المناخ الجاف في جبال روكي ماونتن تكون الثلوج هنا خفيفة وناعمة للغاية، لدرجة أنه يطلق عليها اسم "مسحوق الشمبانيا".

وتضم منطقة التزلج على الجليد في أسبن وسنوماس أربعة جبال يزيد ارتفاعها على 3000 متر، ولا تقاس منحدرات التزلج على الجليد بطولها بالكيلومترات ولكن بمساحتها، وينتشر عشاق رياضات التزلج على الجليد هنا على مساحة تزيد على 22 كيلومتر مربع.

وتعتبر مدينة أسبن من أهم مناطق التزلج على الجليد في أمريكا الشمالية، وقد تعلم الممثل الأمريكي الشهير غاري كوبر التزلج على الجليد في أسبن، والآن يقيم بعض النجوم العالميين مثل جاك نيكلسون وكاميرون دياز في فيلات على الطراز الفيكتوري في المدينة الصغيرة، والتي تحوي الكثير من المعارض الفنية والفنادق الفاخرة والبوتيكات الأنيقة.

بورتوريكو

وعند التخطيط لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب على السياح وضع بورتوريكو في بداية البرنامج السياحي؛ نظرا لأن هذه الجزر الواقعة في البحر الكاريبي تعتبر أكبر منطقة نائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تضم العديد من عناصر الجذب السياحي الرائعة.

ولا تقتصر شهرة بورت

وريكو السياحية على وجود ألمع خليج في العالم، ولكنها توفر للسياح أيضا فرصة مشاهدة أكبر شبكة من الكهوف في نصف الكرة الغربي؛ حيث تمتد الشبكة عبر الجزيرة وبها أكثر من 1000 كهف تحت الأرض وبعضها مزين برسومات صخرية من العصور القديمة.

وتوفر بورتوريكو للسياح أيضا فرصة الاستمتاع بعطلة استوائية على مدار العام، وخاصة خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى الأجواء الثقافية المثيرة وما بها من احتفالات عديدة وتقاليد موروثة، وتندرج البلدة القديمة في بورتوريكو، والمشيدة على الطراز الاستعماري، ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وتحتفل المدينة بمناسبة مرور 500 عام على إنشائها من خلال إقامة الكثير من المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات، التي تمتد حتى شهر تموز/يوليو 2022.