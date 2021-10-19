أمور لا تفعليها معه لو «لسه الباب موارب»: «بلاش صورة الكانيولا والأفراح»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تهدأ بينهما المشاعر قليلًا وربما تتزايد الخلافات التي تنذر بمؤشر لإنهاء العلاقة العاطفية التي جمعت بينهما، يبتعدان ويظل «الباب مواربا» دون إغلاقه بشكل نهائي، وهي الفترة الحرجة التي يتحدد عليها مصير علاقتهما سواء بالعودة أو الابتعاد، لكن أمورا بسيطة وغالبًا تكون غير مقصودة يفعلها أحد الطرفين ربما تؤدي لإفساد العلاقة نهائيًا.

الإعلامية رضوى الشربيني من خلال برنامجها «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، نصحت الفتيات بعدم فعل بعض الأمور أثناء فترة «الباب الموارب»، حتى لا تؤدي إلى إفساد العلاقة نهائيًا، خاصة في حال تواجد بعض الأمور التي تشير إلى الفرصة الثانية.

نصائح رضوى الشربيني «لو لسه الباب موارب»

- تجنبي منشورات عبر حساباتك على «السوشيال ميديا» تظهرك بشكل الاستغناء عنه أو تظهرك بمواطن ضعف «بلاش تلقحي عليه».

- تجنبي إلغاء الصداقة بينكما على «فيس بوك»، وأيضًا تجنبي التفاعل معه على «السوشيال ميديا».

- تجنبي نشر صور شخصية لكِ على «فيس بوك» تبدو كأن الأمر لم تهتمي به «بلاش صور الأفراح والمناسبات».

- عدم كسر القواعد التي وضعتيها معه أثناء فترة الارتباط.

- تجنبي دخول «وساطة» بينكم للصلح وإعادة الأمور لمجراها: «لازم الصلح يطلع صادق من قلبك».

- عدم معرفة أحد الأشخاص بالمشاكل التي تدور بينكما.

- تجنبي نشر الصور التي تظهر في فترات المرض «بلاش صورة الكانيولا».

- إذ كنتِ مخطئة في حقه فيمكن الاتصال به لتطييب خاطره، وإذ تحدث معك حين كان مخطئا في حقك فكوني ممتنة لذلك «بلاش تناكة عليه وهو بيصالحك».

- حين تجلسي معه لا بد من التصافي بالعقل والمنطق، كوني محددة في النقاط التي تريدي الحديث فيها «مينفعش نتصالح من غير ما نتصارح وممكن العلاقة تنتهي على قشة».