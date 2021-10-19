هذ الأعراض تنذر بالسكتة الدماغية!

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية لعلاج السكتة الدماغية إنه ينبغي أخذ الاضطرابات العصبية مثل الخدر (التنميل) ومظاهر الشلل وصعوبات الرؤية والكلام والتشوش الذهني على محمل الجد؛ حيث إنها تشير إلى اضطرابات سريان الدم في الدماغ، والتي تنذر بحدوث سكتة دماغية.

وأضافت الجمعية أن الأعراض الأخرى للسكتة الدماغية تشمل الصداع الشديد والدوار والغثيان والقيء، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للحصول على المساعدة الطبية على وجه السرعة؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها من أجل تجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الإصابة بسكتة دماغية كإعاقات خطيرة تدوم مدى الحياة.

وأشارت الجمعية إلى أن عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بسكتة دماغية تتمثل في الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم وداء السكري واضطرابات الأيض مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية مثل الرجفان الأذيني وتضيق الشريان السباتي، بالإضافة إلى البدانة وقلة الحركة والتدخين وشرب الخمر.