5 تمرينات رياضية لمواجهة صعوبات مرحلة سن اليأس.. اعمليها في بيتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

فترة انقطاع الطمث والتي تُعرف بـ«سن اليأس»، هي مرحلة راهنة وصعبة تمر بها المرأة عند توقف نشاط المبيضين عن إنتاج البويضات، إذ تمر خلالها السيدة بالعديد من المشاعر السلبية، فضلًا عن اضطرابات القلق، والتوتر، فضلًا عن التقلبات المزاجية السيئة.

ونظرًا لمرور السيدات بمشاعر نفسية سيئة خلال تلك المرحلة، قدم مجموعة من خبراء أمراض النساء والتغذية بمدينة برايتون البريطانية، حلا للتغلب على تلك الاضطرابات، من خلال تأدية مجموعة من التمرينات الرياضية البسيطة داخل المنزل، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

تمرينات رياضية خلال فترة انقطاع الطمث

أكد الخبراء البريطانيون، مدى تأثير أداء تلك التمرينات الرياضية على الصحة النفسية والجسدية للمرأة عند انقطاع فترة الحيض، ويأتي من بين تلك التمارين التي ينصح باتباعها:

1- وضع المرفق تحت الكتف، ومن ثم اسحبي عضلات بطنك للداخل، ومن ثم دفعها مرة أخرى بلطف.

2- الاستلقاء على البطن وشد عضلاتها برفق.

3- الجلوس في وضع القرفصاء، مع إبقاء القدمين متباعدين بمقدار عرض الورك.

4- استلقي على جانبك وتأكدي من أن عمودك الفقري محايد عن طريق التحقق من وجود فجوة صغيرة تحت خصرك، ثم قومي بتحريك ساقيك المستقيمة أمامك قليلًا، ثم ارفعي ساقك العلوية لتعمل على عضلات المؤخرة، ومن ثم كرري الأمر 10 مرات.

5- أرخِ رأسك وذراعيك وكتفيك وخذي بعض الأنفاس، وذلك على مدار 20 ثانية.

نصائح للمرأة بعد سن اليأس

وبدوره، قدم الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني، خلال حديثه لـ«هن»، مجموعة من النصائح للسيدات لحمايتهن من الآثار المترتبة على سن اليأس:

-ضرورة الحفاظ على الوزن المثالي والابتعاد عن السمنة.

- الابتعاد عن التدخين.

- ممارسة الرياضة باستمرار.

- تجنب التعرض للتوتر والضغط النفسي والعصبي.

- الابتعاد عن الأكلات المليئة بالدهون.

- إجراء تحاليل نسبة الكالسيوم وفيتامين D بشكل مستمر.

- زيادة تناول المنتجات المليئة بالكالسيوم وفيتامين D، خاصة منتجات الألبان.