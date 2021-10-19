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الأسود يسيطر على أزياء نجمات مهرجان الجونة في يومه الخامس

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الفنانة بشرى

تستمر فاعليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة لعام 2021، لليوم الخامس على التوالي، والذي شهد العرض الخاص لفيلم قمر 14، واستعرضت النجمات كعاداتهن الفساتين وتصفيفات الشعر والماكياج على الرد كاربت قبل الدخول لمشاهدة العرض الخاص للفيلم.

تفاصيل أزياء فنانات الجونة

ودون ترتيب بين الفنانات، ظهرت معظمهن اليوم، مرتديات فساتين لها نفس اللون، إذ سيطر الأسود على الرد كاربت، وكان الاحتشام أيضا مميز لمعظم الإطلالات، ومن أبرز من ارتدى فستان أسود هي الفنانة منى زكي والتي اعتمدت على فستان أسود حمالات مفتوح بشكل مربع من عند منطقة الصدر، له جزء لامع من الوسط، وبه فتحة هوليوود.

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ياقة بليزر كلاسيكي ميزت فستان الفنانة بشرى، والتي ارتدت فستان من الستان الأسود مع تفاصيل لامعة من منطقة الوسط، ضيق مع فتحة من منطقة الرجل.

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بحركة جديدة، ظهرت مايان السيد على الرد كاربت مرتدية فستان أسود منفوش مكون من قطعتين، الجيبة واسعة مع فصوص فضية، وتوب أسود رقيق وكان الفستان ملائم لسنها.

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ارتدت شيرين رضا فستان أسود قصير مفتوح من منطقة البطن، وعليه شراشيب لامعة من اللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر مموجة، وتميزت بالأشقر، مع ماكياج بسيط.

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ظهرت الفنانة بسمة أيضا مرتدية فستان مغلق تمامًا من منطقة الصدر، والذراعين مع فتحة بسيطة، وأكتاف مرتفعة، ولمت شعرها للخلف، ووضعت ماكياج بسيط، فيما كان للفستان فتحة هوليوود، وحقيبة لامعة، ولكن إطلالة بسمة كانت قاتمة.

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ظهرت الفنانة علا رشدي بفستان أسود حمالات مصنوع من التل الاسود، وتميز بأنه شفاف من منطقة البطن، وتركت شعرها القصير على طبيعته، وأظهرت ماكياجها بوضع روج من اللون الأحمر.

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وارتدت فنانات أخرى اللون الأسود أيضا، إلا أن بعضهن أدخلن عليه اللون الأبيض، والمشجر.

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