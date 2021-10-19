كل يوم فستان.. كيف كانت إطلالات اليوم الخامس من مهرجان الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تواصل السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، تألق النجوم والنجمات على مدار أيام فعالياته، بإطلالات مختلفة ومتنوعة وأنيقة، وأحيانا جريئة وغريبة.

وقبل قليل انتهت فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة بدورته الخامسة، والذي انطلق مساء الخميس الماضي ويستمر حتى الجمعة 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت ريد كاربت اليوم الخامس من المهرجان، إطلالات متنوعة ومتميزة، جمعناها لكم على النحو التالي:

- إطلالة بسيطة.. سيد رجب بـ"قميص مقلم" على الريد كاربت

- بسمة بفستان أسود بفتحة ساق

- ثراء جبيل تخطف الأنظار بفستان جريء..

- بإطلالة أنيقة لـ شذي حسون

- فستان طويل أسود لـ بشرى وميكاج قوي

- سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

- أحمد حاتم يتألق بإطلالة أنيقة

- ياسمين رئيس بجاكيت قصير وتوب

- كريم قاسم بـ"سلسلة مميزة"

- فستان جريء بشراشيب.. شيرين رضا تتألق

- لأول مرة.. خالد النبوي على الريد كاربت

- خالد أنور بسلسلة ونظارة وبدلة أوف وايت

- بوسي شلبي بفستان مكشوف وقلادة من الأحجار الكريمة

- بسنت وفراج بإطلالة مبهرة

- قبلة وإطلالة جريئة.. الفيشاوي وزوجته يخطفان الأنظار

- بفستان أصفر.. مي الغيطي تتألق في اليوم الخامس

- هبة السيسي بفستان جريء

- جورجينا طواف بإطلالة ملفتة

- ميار الغيطي تتألق بالفضي اللامع

- هادي الباجوري يتألق بـ"حزام كارتيه وبدلة ستان"

- هنا شيحة بإطلالة ناعمة وجذابة

- منى زكي بإطلالة جذابة وناعمة

- مايان السيد بإطلالة جريئة

- يسرا بفستان أبيض مزين بفتافيت السكر

- إنجي كيوان بالأبيض على السجادة الحمراء

- إلهام شاهين بـ"المشجر" على الرد كاربت

- بـ"شنطة على شكل كاميرا".. رنا رئيس تتألق على الريد كاربت

- هوت شورت وفستان قصير.. مها الصغير وابنتها على السجادة الحمراء

- بقميص شفاف.. ويجز على الريد كاربت

- بفستان جريء.. داليا شوقي تتألق على الريد كاربت

- جريئة وغير تقليدية.. أبرز إطلالات اليوم الخامس

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