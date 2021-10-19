"الشاكيت" نجم موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل "الشاكيت" (Shacket) نجم الموضة النسائية في خريف/شتاء 2021/2022 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تعكس أناقتها وتفرد أسلوبها.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن "الشاكيت" عبارة عن مزيج من القميص (Shirt) والجاكت (Jacket)، مشيرة إلى أنه يأتي مصنوعا من خامات تبعث على الدفء مثل الصوف والتويد.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن "الشاكيت" يتألق هذا الموسم بألوان طبيعية مثل البيج والكريمي والرملي والرمادي ليضفي على المظهر لمسة أناقة تتسم بالهدوء والبساطة.

وأردفت "Instyle" أن "الشاكيت" يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع هودي وسروال جينز وحذاء رياضي للحصول على إطلالة كاجوال، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بلوفر ذي رقبة عالية بنفس درجة اللون وسروال قماشي وحذاء أنيق.

وأشارت "Instyle" إلى أن "الشاكيت" يعد مناسبا للمرأة قصيرة القامة (أقل من 65ر1 متر) بصفة خاصة، والتي تواجه صعوبات ومعاناة كبيرة عند اختيار معطف شتوي مناسب لقامتها.