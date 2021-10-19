10 فساتين ساحرة لنجمات الفن في خامس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن التي خطفت الأنظار خلال حضورهم اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، أبرز 10 إطلالات خطفوا الأنظار خلال الألبوم المرفق بالأعلى، والسطور التالية:

- مني زكي:

ظهرت بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستان طويل كت باللون الأسود، مزود بحزام عند منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

- يسرا:

تألقت الفنانة يسرا بفستان باللون الأبيض اللامع، مزين بفتافيت السكر، مزود باكستنشن، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً ترابياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

- مايان السيد:

ارتدت الفنانة مايان فستان قصير باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

- زوجة أحمد الفيشاوي:

تألقت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل ببدلة من الستان الناعم باللون الأخضر الغامق، وتوب باللون الأسود مزين بالجوبير، وكلاتش باللون الذهبي، كما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والأقراط الذهبية الطويلة المتدلية.

- شيرين رضا:

طلت الفنانة شيرين رضا مرتدية فستان قصير جريء أسود، بقصة الشراشيب من عند الصدر وفتحة كبيرة، وفتحة ظهر، ونسقت معه صندل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

- ياسمين رئيس:

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بإطلالة جذابة، فارتدت جاكيت قصير باللون الأبيض مزود بأكمام، ونسقت أسفله توب وبنطلون فضفاض بنفس اللون، و اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي.

- سمية الخشاب:

ارتدت الفنانة سمية الخشاب فستانا طويلا باللون الفوشيا كت، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر مرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة وأسورة.

- رنا رئيس:

طلت الفنانة الشابة بفستان كت ستان باللون البيبي بينك، وبه فتحة ساق، ونسقت معه كلاتش على شكل كاميرا باللون الذهبي، وحذاء بكعب عال بنفس اللون، واعتمدت مكياجاً ترابياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الكيرلي منسدل على جانبي كتفيها.

- ثراء جبيل:

ارتدت الفنانة ثراء جبيل فستانا أبيض قصير فوق الركبة بقصة الكب على شكل قلب، ومزينا ببعض الورود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تصفيفة الشعر الكعكة، كما ارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.

- بشرى:

ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام طويلة، وبفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبياقة ستان، مزيناً بالتطريز من عند الخصر، ونسقت معه حذاء أسود، واعتمدت مكياجا قويا، وواختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدلا.