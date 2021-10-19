جريئة وغير تقليدية.. أبرز إطلالات نجمات الفن في اليوم الخامس بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال حضورهن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز الإطلالات في اليوم الخامس من المهرجان.

- يسرا:

تألقت الفنانة يسرا بفستان باللون الأبيض اللامع، مزين بفتافيت السكر، مزود باكستنشن، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً ترابياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

- شيرين رضا:

تألقت الفنانة شيرين رضا بفستان قصير جريء أسود، بقصة الشراشيب من عند الصدر وفتحة كبيرة، وفتحة ظهر، ونسقت معه صندل باللون الأسود, واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

- سمية الخشاب:

ارتدت الفنانة سمية الخشاب فستانا طويلا باللون الفوشيا كت، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر مرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة وأسورة.

- مني زكي:

ظهرت بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستان طويل كت باللون الأسود، مزود بحزام عند منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

- بشرى:

طلت بشرى مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام طويلة، وبفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبياقة ستان، مزيناً بالتطريز من عند الخصر، ونسقت معه صندل أسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدلا.

- ياسمين رئيس:

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بإطلالة جذابة، فارتدت جاكيت قصير باللون الأبيض مزود بأكمام، ونسقت أسفله توب وبنطلون فضفاض بنفس اللون، و اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي.

- بسمة:

ظهرت الفنانة بسمة بفستان طويل باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون، وأكملت الإطلالة بأقراط طويلة، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً بقصة الذيل حصان.

- إنجي كيوان:

ارتدت فستانا بأكمام طويلة باللون الأبيض من الستان الناعم، والفستان جاء مزينا بفتحة ساق على أحد الجانبين، وجاء تصميمه بظهر مكشوف مزين بسلسلة باللون الذهبي، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللوني الأسود والأبيض، واعتمدت أقراط باللون الذهبي بنفس شكل ولون البروج عند منطقة الخصر.

- مايان السيد:

ارتدت الفنانة مايان فستان قصير باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

- هنا شيحة:

ارتدت الفنانة هنا شيحة فستانا طويلا باللون البينك الفاتح بقصة الكب، ومكشوف عند منطقة الصدر, واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وزينت إطلالتها بارتداء أقراط، وكوليه، وأسورة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي.

- جورجينا طواف:

ظهرت الفنانة جورجينا مرتدية فستان أسود مزود بأكمام، ويتميز بوجود فتحة عند منطقة الصدر، مع قصة الساق الجريئة من أحد الجانبين، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجا ناعما، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، وحلق.

- بسنت شوقي:

طلت بسنت بفستان سك أسود مزين بخطوط فضي لامعة وبقصة ميرميد، وفتحة صدر على شكل حرف V، بأكمام ووفتحة ساق طويلة، وانتعلت صندلا باللون الفضي اللامع، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.