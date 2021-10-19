بقميص شفاف.. ويجز يتألق على الريد كاربت في خامس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

طل مغني الراب ويجز على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وظهر ببدلة باللون البيج الفاتح وبها أزرار باللون الذهبي، معها قميصا شفافا مشجرا بمزيج من الألوان المبهجة.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.