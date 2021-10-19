بـ"شنطة على شكل كاميرا".. رنا رئيس تتألق على الرد كاربت في خامس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة رنا رئيس على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

وظهرت بفستان كت ستان باللون البيبي بينك، وبه فتحة ساق، ونسقت معه كلاتش على شكل كاميرا باللون الذهبي، وحذاء بكعب عال بنفس اللون.

واعتمدت مكياجاً ترابياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الكيرلي منسدل على جانبي كتفيها.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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