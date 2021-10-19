طريقة عمل دونتس كرسبي كريم في البيت بالخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كرسبي كريم واحدة من البراندات العالمية في صناعة وعمل عجينة الدونتس الهشة، وتشهد المحلات في مصر إقبالًا كبيرًا على الشراء، بسبب طعم العجينة المميز، وكونها هشة للغاية، وهو ما يميزها عن كافة الأنواع الأخرى.

طريقة عمل الدونتس الهشة في البيت، تستغرق إعدادها ساعة تقريبًا، 25 دقيقة للتحضير، و20 دقيقة وقت الطبخ، ويمكن تحضيرها باتباع الآتي بحسب الشيف سالي فؤاد:

المقادير

كوب حليب.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب سكر.

3 أكواب ونصف دقيق.

ربع كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

زيت نباتي للقلي (حسب الرغبة).

طريقة عمل الدونتس الهشة في البيت

يوضع الحليب، البيض، الخميرة، الملح، السكر والدقيق في الخلاط الكهربائي.

تخلط كافة المكونات حتى تمتزج ثمّ تضاف الزبدة ويخلط من جديد.

يجب الاستمرار بخلط المكونات حتى تشكل عجينة لينة.

توضع العجينة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

توضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وادعكيها بيديك.

تفرد العجينة باستخدام الشوبك، ثمّ قطعيها إلى دوائر الدونات.

يحمى الزيت في قدرٍ على النار، ثمّ تقلى الدونتس.

طريقة تحضير دونتس بشكل مختلف

يخلط اللبن مع الماء والخميرة والسكر والبيضة.

يضاف جزء من الدقيق ونقلب جيدا، ويمكن ترك الخليط ليخمر من ربع لنصف ساعة.

تضاف الزبدة والفانيليا في العجانة ونخلط جيدا، ثم يضاف رشة الملح وباقي كمية الدقيق.

تعجن جيدا حتى تصبح متماسكة ولينة، ثم تخمر مرة أخرى لمدة ساعة.

تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نقطع العجينة بقطاعة الدونتس.

تترك الدونتس لتخمر مرة أخرى من نصف ساعة لساعة.

يحمر العجينة في الزيت حتى تاخذ اللون الذهبي.

تزين الدونتس بالشيكولاتة البيضاء والسكر البودرة المخلوط بالألوان والفرماسيل.

يقدم الدونتس حين يهدأ وليس ساخنًا.