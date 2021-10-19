مشادة كلامية بين نسرين طافش والجمهور بعد هجومها على «أديل»: «قيمتي كبيرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شنت الفنانة السورية نسرين طافش هجومًا على أغنيات الفنانة العالمية «أديل»، معبرة استيائها من كلمات أغانيها التي تحمل طابع الشجن والحزن، زاعمة أنها تحمل الكثير من المشاعر السلبية، وتقلل من طاقتها الإيجابية، وذلك من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت نسرين طافش عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام» عن أسباب عدم سماعها أغاني الفنانة الأمريكية، تجنبًا للمشاعر الحزينة التي تنتابها فور سماع أغانيها، لافتة إلى أنها لا تستطيع الاستماع إلى أغنية كاملة بصوت أديل وتتعجب لحب جماهيرها حول العالم، «تجلب المشاعر الحزينة لكل من يسمع أغانيها الحزينة».

ماذا قالت نسرين طافش عن أديل؟

وأوضحت من خلال تطبيق «إنستجرام» أن حديثها عن أغنيات المطربة أديل لا يعني أنها لا تتعرض لمشاعر الحزن، لكنها تفضل تفريغ طاقتها السلبية والتخلص منها بأغاني عن الشوق والشجن بدلا من شحنها بأغاني حزينة عن الألم والعذاب.

وبينت نسرين طافش خلال حديثها، أن الأمر لا يقتصر على أغاني المطربة الأمريكية فقط بل عن الفكرة بشكل عام، مشيرة إلى أنها لا تعتبر ذلك ذوقها الشخصي بقدر ما هو وعي بمشاعرها، وما تريد الشعور به.

عادت المممثلة السورية لتوجه انتقادات مرة أخرى لـ المطربة أديل وذلك عبر حسابها على «تويتر» وكتبت مازحة: «لا خلاف مع الزميلة أديل صوتها جبار طبعا».

المتابعون يهاجمون نسرين طافش

وردت نسرين على سؤال متابعيها حول صفها لأديل بـ«الزميلة» بقولها: «شكلك جدي بزيادة، فما شفت أني عم بمزح لأنو واضح جدًا أنها مزحة..لا يوجد شي اسمه دور حزين، والحزن شي طبيعي كبشر بنوقع ومنوقف، بس جلد الذات هو غير الطبيعي في المسلسل على مدى 30 حلقة في تقلبات للشخصية، في حالات حزن فرح أمل، مش حالة وحدة بتفرق».

وتابعت:« نعم هي الحقيقة أنا شي كبير وقيمتي كبيرة، وأنت أيضا شيء كبير وقيمتك كبيرة، وكل إنسان في الأرض خلق عزيز وحر وذو قيمة، بس الفرق أنو البعض لسا ما اكتشفوا قيمتهم».

يشار إلى أن «أديل» طرحت قبل أيام آخر أغانيها «Easy on Me»، وحققت حتى الآن 75 مليون مشاهدة عبر YouTube.