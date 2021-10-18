السيدة المعنفة من زوجها بالإسكندرية: «طردني من 3 شهور وبنتي افتكرتني مت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت أمنية إسماعيل، السيدة المُعنفة من قبل زوجها بالإسكندرية، تفاصيل بشعة عن ضربها المبرح من قبل زوجها، قائلة إنّ زوجها ضربها منذ 3 أشهر بنفس الطريقة الذي ظهرت في الفيديو المتداول على السوشيال ميديا، وحررت ضده محضر، وحددت جلسة محاكمته يوم 13 أو 12 أكتوبر الماضي، وحكم ضده بدفع 200 جنيه غرامة، وعندما علم بأنها أقدمت على طلب الطلاق بالضرر، انتظرها وتهجم عليها.

سيدة الإسكندرية المعنفة تروي الواقعة

وأضافت «إسماعيل» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم الاثنين، أن هناك سيدة سارعت باللحاق به عندما أقدم على ضربها، «واحدة شافته وهو بيجري عليا، فجريت معاه عشان تحوش بينا، وهي عارفة إن فيه مشكلات بينا».

وأشارت إلى أن زوجها جرى القبض عليه أمس، قائلة: «بقالي 7 سنين بالمنظر ده، ومستحملة عشان البنتين، بنتي اللي شافت الواقعة اسمها أيتن وعندها 6 سنين، ومش أول مرة تشوف الكلام ده، لما شافتني بيضربي اتصدمت ومتحركتش من مكاني، بتقولي افتكرتك موتي».

زواج تقليدي

وتابعت أن زوجها يعمل في محل لبيع الملابس ومتعلم وحاصل على دبلوم صناعي، بينما هي حاصلة على مؤهل نظم ومعلومات إدارية، «متجوزناش بعض عن حب، ومكناش نعرف بعض، كنت ساكنة جنب المحل بتاعه، وجبت منه كذا مرة، وهو شافني وبعدين اتقدم ليا».

وأوضحت أنها كانت تستحمل قسوته لأنه كان يعود لها ويعتذر:«كل مرة كان يرجع ليا ويقولي معلش وخلاص ويرجع تاني يضربني، وأهلي خدوا بعد كدة موقف، كانوا عاوزين يحافظوا على البيت زي أي أب وأم، لكن دلوقتي متدمرين، لو كنت بشتغل وعندي مصدر رزق مكنتش هتحمل الإهانة دي والضرب، استحالة اسمح لنفسي أعيش مع واحد زي دة، ومش بيصرف على أهله جنيه، وطردني وأنا قاعدة عند بيت أهلي من 3 شهور».