الصور الرسمية الأولى من حفل زفاف نايل نصار وجنيفر جيتس: ملوك الأرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأت قصة الحب الأسطورية، التي لازال الجميع يتحدث عنها منذ حفل الزفاف، بين جينيفر جيتس ونايل نصار في حلبة الفروسية وسرعان ما أصبحا أصدقاء، والصدفة جاءت بأن كلاهما خريجين من جامعة ستانفورد، تنافسا معًا دوليًا حتى بدأت جين الدراسة في كلية الطب عام 2019، ومن هنا تحولت صداقتهما في النهاية إلى حب، ويبحث الجميع عن تفاصيل تجمع الثنائي، لتصبح أول صور رسمية من الزفاف تصف حالة الحب والرومانسية، وقد نشر موقع مجلة «فوج» الشهيرة، صور الفوتوسيشن الرسمي لحفل زفاف نايل نصار وجنيفر جيتس.

تفاصيل حفل زفاف نايل نصار وجنيفر جيتس

أقيم حفل زفاف الزوجين نهاية الأسبوع الماضي في مزرعتهما في مقاطعة ويستشستر، نيويورك، وكان حفل الزفاف برعاية منظمي الحفلات Marcy Blum Events، وقالت جين عن حفل الزفاف، «كان يجب مشاركة مثل هذا اليوم الخاص مع المقربين إلينا، نشعر بالامتنان الشديد لكل من ساعدنا، إحدى النصائح التي تلقيناها خلال عملية التخطيط، هي أن نتذكر أن هذا اليوم يتعلق بنا وبحبنا».

وأكملت جنيفر زوجة نايل نصار، «اتخذنا قرارًا بوجوب تطعيم جميع الضيوف بشكل كامل، والحصول على نتيجة اختبار سلبية قبل الزفاف، كما قمنا بتوفير الكمامات، خاصة وأن الوباء يستمر في تدمير المجتمعات في الولايات المتحدة وحول العالم».

بدأ العروسين الاحتفالات برقصة أولى على «أضواء صفراء»، والتي كتبها وأداها صديقهم الفنان هاري هدسون، تقول جين: «بعد هذا الحفل الهادف، أردنا أن يستمتع أصدقاؤنا وعائلتنا بالطعام الرائع والترفيه، لقد كانت أمسية جميلة وحلمًا تحقق لكلينا»، وكانت الكعكة المكونة من ستة طبقات ومزينة بالأزهار.

حفل الزواج الإسلامي

وارتدت جنيفر لهذا اليوم، فستاني زفاف، وكانت عطلة نهاية الأسبوع قد بدأت بكتاب الكتاب، أو حفل الزواج الإسلامي، يوم الجمعة بحضور عائلات جين ونايل المباشرة فقط، تقول جين: «أقيم حفلنا الرئيسي يوم السبت، وكان يومًا خريفيًا جميل، وقد انتهينا من التقاط الصور عندما بدأ المطر».

ارتدت العروس فستانًا عاجيًا مخصصًا بأكمام طويلة من Vera Wang Haute مع دانتيل فرنسي مطرز يدويًا على الصدر والأكمام وتنساب على تنورة من التول الإيطالي باللون العاجي الفاتح والشمبانيا للسير في الممر، الذي كان مبطّنًا باللون الأبيض وأزهار هولندية، للاحتفال في الهواء الطلق يوم السبت، اكتمل الفستان بطرحة إيطالي عاجي فاتحة بطول مزينة بدانتيل فرنسي مزين يدويًا.

بدا العريس أنيقًا في بدلة كلاسيكية من Armani مع عروة Lily of the Valley، لتتناسب مع باقة العروس،» مثبتة في طية صدر السترة.

في المساء، غيرت جين إلى فستان ثان من Vera Wang Haute، هذا الفستان ذو رقبة مربعة، ومبطن بالتول العاري ومزين بدانتيل فرنسي مزين يدويًا على التنورة والأشرطة.