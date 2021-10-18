سر ظهور فتيات محجبات في مهرجان الجونة مع منى زكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الخامسة لعام 2021، خطفت فتيات محجبات، الأنظار بإطلالتهن الناعمة والمحتشمة، والراقية كليا، وظهرت معهن فتاة نوبية، جميعهن في سن صغير، وما لفت الانتباه ظهورهن مع مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والفنانة منى زكي، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن هؤلاء الفتيات، وسر ظهورهن في الجونة.

من هن الفتيات المحجبات في الجونة؟

تتبارى الفساتين بداية من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مرورًا بالفاعليات اليومية في المهرجان، وعادة ما تكون الفساتين المكشوفة هي المنتشرة، والتي تتصدر الترند دوما، ما جعل ظهور فتيات محجبات مع منى زكي، ووزيرات، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ملمح ومميز ضمن فاعليات مهرجان الجونة، خاصة وأن رجل الأعمال سميح سويرس قد ظهر معهن أيضا.

والفتيات هن صناع فيلم «بداية الخيط»، والذي عرض خلال حفل اليوم، للمخرجة ريم أسامة وزوجها مدير التصوير أحمد هيمن، والفيلم فيه رصد لقصص فتيات مصر المحرومات من حقوقهن في الطفولة والتعليم.

يأتي الفيلم أول إنتاج مبادرة «نورة»، والتي أطلقت اليوم، بحضور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والفنانة منى زكي باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة لـ «يونيسيف»، والتي يجرى تدشينها باسم يونيسيف مصر، كما حضر المهندس سميح ساويرس وبعض سفراء اليونيسيف وبعض الشباب المشاركين في المبادرة.

ومبادرة «نورة»، تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، و«نورة» هي جزء من مبادرة «البنت مصرية».

والتقت منى زكي على هامش الحفل الفتيات في الفيلم، والذي يمثل بداية الخيط لأحلام 3 فتيات من مصر، وكيف تمكن من الوصول لأحلامهن، إذ يهدف الفيلم والمبادرة ككل لتمكين المرأة المصرية، ولتعليمها الاعتماد على نفسها.

وجاء إطلاق مبادرة «نورة» على هامش مهرجان الجونة السينمائي، تحت عنوان «الاستثمار في الفتيات من أجل مستقبل مشرق لمصر» تحت مظلة مبادرة «البنت مصرية» بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات في مصر.