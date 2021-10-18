"فتافيت السكر".. يسرا تتألق على الريد كاربت في خامس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

طلت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

تألقت يسرا بفستان باللون الأبيض اللامع، مزين بفتافيت السكر، مزود باكستنشن، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي.

واعتمدت مكياجاً ترابياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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