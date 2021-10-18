بإطلالة جريئة.. مايان السيد تتألق على الريد كاربت بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

طلت الفنانة الشابة مايان السيد على السجادة الحمراء في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت مايان فستان قصير باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.