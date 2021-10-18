مهرجان الجونة..منى زكي بإطلالة جذابة وناعمة في خامس أيام الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ أسماء مرسي

تصوير علاء أحمد

طلت الفنانة منى زكي السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دوراته الخامسة.

وارتدت فستان طويل كت باللون الأسود، مزود بحزام عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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