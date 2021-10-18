هنا شيحة بإطلالة ناعمة وجذابة في خامس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

طلت الفنانة هنا شيحة بإطلالة ناعمة وجذابة، على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وارتدت هنا فستانا طويلا باللون البينك الفاتح بقصة الكب، ومكشوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء أقراط، وكوليه، وأسورة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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