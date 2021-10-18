بـ"حزام كارتيه وبدلة ستان".. هادي الباجوري يتألق على ريد كاربت الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

طل المخرج هادي الباجوري على السجادة الحمراء، في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهر ببدلة باللون البيبي بلو، معها قميصا باللون الأبيض، وبها حزام عريض يشبه حزام الكارتيه بمزيج من اللوني البيبي بلو والكحلي، ونسق معه كوتشي باللون الأبيض.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.