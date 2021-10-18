بالفضي اللامع.. ميار الغيطي تتألق على الريد كاربت في اليوم الخامس من الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور حمال

تصوير علاء أحمد

طلت الفنانة ميار الغيطي السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

وارتدت فستانا قصيرا باللون الفضي اللامع، بفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبه حزام أسود عريض من عند الخصر ونسقت معه حذاء وكلاتش باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعاً بقصة الذيل حصان.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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