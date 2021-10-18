جورجينا طواف بإطلالة ملفتة في رابع أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

شاركت الفنانة جورجينا طواف في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة ملفتة.

وظهرت جورجينا مرتدية فستان أسود مزود بأكمام، ويتميز بوجود فتحة عند منطقة الصدر، مع قصة الساق الجريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجا ناعما، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، وحلق.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.