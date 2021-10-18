بفستان جريء.. هبة السيسي تتألق في اليوم الخامس بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور حمال

تصوير علاء أحمد

طلت ملكة جمال مصر هبة السيسي على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها.

وارتدت فستانا قصيرا باللون البيج الفاتح، بفتحة حرف الـv كبيرة من عند الصدر، مرصعاً بفصوص من الإكسسورات، وبأكمام واسعة، ونسقت معه صندل باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعاً.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.