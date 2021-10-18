قبلة وإطلالة جريئة.. الفيشاوي وزوجته يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

تألق الثنائي الفنان أحمد الفيشاوي وزوجتة ندى كامل بإطلالة أنيقة ملفتة، على السجادة الحمراء في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

ظهر الفيشاوي ببدلة باللون الكحلي مخططة بالطول باللون الأبيض، وفيست بنفس لون البليزر، ونسق مع الإطلالة نظارة شمسية باللون الأسود دائرية الشكل.

وتألقت زوجتة ندى الكامل ببدلة من الستان الناعم باللون الأخضر الغامق، وتوب باللون الأسود مزين بالجوبير، وكلاتش باللون الذهبي، كما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والأقراط الذهبية الطويلة المتدلية.

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماع.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.