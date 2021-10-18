مايا مرسي تطلق مبادرة «نورة» على هامش مهرجان الجونة وتشكر منى زكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«اللي مخلفتش بنات مخلفتش أساسا، إحساس البنات، وكلام وشعور وطبطبة البنت على أمها بالدنيا كلها»، هكذا استهلت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمتها اليوم خلال وجودها على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة لعام 2021، مثمنة دور الفنانة منى زكي، سفيرة النوايا الحسنة لدى «يونيسيف»، وذلك خلال إطلاقها مبادرة «نورة»، قبل عرض فيلم «بداية الخيط»، والذي يهدف إلى تمكين المرأة منذ الصغر.

مايا مرسي تشكر الفنانة منى زكي

وأكملت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، حديثها عن الفنانة منى زكى قائلة، «عاملة حالة معانا في هذا الملف رائعة، وأتمنى تكوني موجودة معانا أكتر، منى هي البنت المصرية الحلوة اللي طلعت وبتدي رسالة لكل بنات مصر، ونفسي كل بنات مصر يحققوا أحلامهم، معانا بنات بداية من 13 سنة فيما فوق، قدرنا نخليهم يكلموا ويحلموا».

وحضرت الفنانة منى زكي احتفالية تدشين «البنت مصرية» التي يجرى تدشينها باسم يونيسيف مصر، وتشارك منى بصفتها سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة الدولية في القاهرة، كما حضر المهندس سميح ساويرس وبعض سفراء اليونيسيف وبعض الشباب المشاركين في المبادرة.

تفاصيل إطلاق مبادرة «نورة»

والتقت منى زكي 3 فتيات من المشاركات في عمل فيلم «بداية الخيط»، والذي يمثل بداية الخيط لأحلام 3 فتيات من مصر، وكيف تمكن من الوصول لأحلامهن، إذ يهدف الفيلم والمبادرة ككل لتمكين المرأة المصرية، ولتعليمها الاعتماد على نفسها.

وجاء ذلك بعد إطلاق مبادرة «نورة»، التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وجاء إطلاق مبادرة «نورة» على هامش مهرجان الجونة السينمائي، تحت عنوان «الاستثمار في الفتيات من أجل مستقبل مشرق لمصر» تحت مظلة مبادرة «البنت مصرية» بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات في مصر.