محمد صلاح بإطلالة مميزة في الحفل الملكي: «شعر كيرلي وبدلة سوداء»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

إطلالة كلاسيكية مميزة وفريدة حرص النجم المصري محمد صلاح على الظهور بها في حفل جائزة «إيرث شوت» في العاصمة الانجليزية لندن، تحت رعاية الأمير ويليام والمؤسسة الملكية في بريطانيا، وتعتبر أعرق جائزة عالمية للبيئة في التاريخ، وحضر الحفل نخبة من نجوم المجتمع في كافة المجالات.

إطلالة محمد طلاح

وظهر محمد صلاح ببدلة سوداء اللون جمعت بين البساطة والأناقة في الوقت نفسه، وهو أحدث ظهور للنجم المصري أمام العائلة الملكية، والتي أثارت ضجة واسعة بين جمهوره ومحبيه حول العالم، وتساءل البعض عن ملابس صلاح التي ظهر بها خلال حفل إيرث شوت في إنجلترا.

وحرص اللاعب المصري على الظهور ببدلة أنيقة، ونسق معها قميص أبيض وبدت مناسبة تمامًا بتصميماتها الفريدة، خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل في حين لم يغير ستايل شعره «الكيرلي» الشهير وهو ما أعطاه سحرًا خاصًا من بين جميع الحضور، إذ بدا طبيعيًا وبسيطًا وأنيقًا في نفس الإطلالة التي تناسب الموضة.

الأمير ويليام يستقبل محمد صلاح

وتعتبر هذا المرة ليس الظهور الأول التي يتألق صلاح خلاله ببدلة رسمية أنيقة باللون الأسود وقميص أبيض، فهو يفضل دائمًا الـ ستايل الكاجوال، ويحرص في المناسبات الرسمية على ارتداء البدل الكلاسيكية ويفضل اللون الأسود كعادته.

كان الأمير ويليام، دوق كامبريدج قد استقبل النجم المصري محمد صلاح على هامش حفل «إيرث شوت» الذي أقيم في لندن للمرة الأولى، مساء أمس الأحد، وجرى إنشاء صندوق الجوائز السنوية من قبل دوق كامبريدج لمكافأة الأشخاص الذين يحاولون إنقاذ الكوكب بشتى الطرق المختلفة.

وحضر نجم نادي لفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الحفل وبصحبته وكيل أعماله، رامي عباس وشوهد وهو يتحدث مع الأمير ويليام وزوجته كاثرين دوقة كامبريدج في مجموعة من الصور، نالت إعجاب محبيه في مصر والعالم.