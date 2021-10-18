ندى أكرم عن إطلالتها بمهرجان الجونة: «صممت فستاني من بواقي الجينز»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة مميزة تحمل طابع الاختلاف ظهرت بها السيناريست ومصممة الأزياء الشابة ندى أكرم على «ريد كاربت» مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة، إذ لفتت الأنظار بفستان أكدت أنه من تدوير لبواقي الملابس الجينز بهدف الحفاظ على البيئة.

واستعانت ندى أكرم بقطع قديمة جرى تدويرها من بواقي قماش الجينز، التي تحولت إلى فستان أطلت بها وخطفت الأنظار، وهو ما أكدته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلة «هذه القطعه صممت من أكثر من 7 قطع من بواقي الجينز القديم، جرى إعادة تدويرهم للمحافظة على البيئة».

وكشفت ندى سبب ظهورها بفستان يحمل قطع قديمة من الجينز، لافتة إلى أنه مشروع له عائد على الأطفال ضمن المشاريع المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي 2021، مؤكدة أن كل العائد في صالح مشروع التدوير».

وفي السياق نفسه، حرص عدد كبير من الفنانات على الظهور بشكل لافت أمام الحضور بمهرجان الجونة، بينما قالت الفنانة بشرى إنه لا توجد سمة عامة للفساتين التي ظهرت بها النجمات بالمهرجان في نسخته الخامسة، موضحة أنها مجرد اختيارات فردية ومن الصعب وصفها بأنها عامة، مضيفة أن الفنانات بذلن مجهودًا كبيرًا للظهور بشكل لائق.

كما عبرت «بشرى»، خلال جلسة بث مباشر أجرتها معها «الوطن»، من مكان إقامة مهرجان الجونة السينمائي 2021، عن إعجابها بفساتين بعض النجمات اللواتي شاركن في مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 أبرزهن روجينا وبسمة ومي سليم والفنانة يسرا التي تألقت بفستانها الأحمر، وغيرهن من الفنانات اللواتي ظهرن بإطلالات متنوعة ومميزة.

وكشفت خلال حديثها لـ «الوطن» أن عدد الأفلام المصرية، المشاركة بلغ 7 أفلام على غير العادة في المهرجان، ومن ضمنهم فيلم «ريش» الذي حصد جائزة في مهرجان كان السينمائي، مؤكدة أنه فيلم مختلف ومميز، وحرص عدد كبير من المشاركين في المهرجان على حضوره.