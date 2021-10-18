الامارات | محمد سعد يستعد لفيلم كوميدي بميزانية كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يستعد لفيلم كوميدي بميزانية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع التعاقد مع الفنان محمد سعد على بطولة فيلم كوميدي سيكون مفاجأة للجمهور.

وقال المنتج أحمد السبكي في حسابه على موقع أنستغرام، إنه تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة، وتستعد الشركة لإبهار الجمهور الكبير الذي يتشوق لعودة النجم محمد سعد إلى شباك التذاكر.

أضاف أنه يجري الآن العمل على الانتهاء من السيناريو بشكل نهائي وترشيح بقية الأدوار استعداداً لبدء التصوير وسيتم الإعلان عن مخرج العمل وكافة التفاصيل الأخرى قريباً.

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